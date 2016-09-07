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При крушении вертолета во Флориде погибли три человека

Винтокрылая машина разбилась в районе города Палм-Бэй

Жертвами крушения вертолета Sikorsky S-61 у города Палм-Бэй в штате Флорида стали три человека, очевидцы заявили о внезапном падении машины во время снижения. Об этом сообщает NBC.

По данным свидетелей, перед крушением ничто не указывало, что на борту вертолета могли быть проблемы. Машина снижалась и вдруг рухнула на землю, погибли три человека, передает ТАСС.

Хозяином вертолета была компания AAR Corp, которая осуществляет ремонт авиационной техники. Расследование катастрофы во Флориде взяло на себя Национальное управление по безопасности на транспорте.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

При крушении вертолета во Флориде погибли три человека

Винтокрылая машина разбилась в районе города Палм-Бэй

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