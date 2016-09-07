Движение поездов на Сахалине приостановлено

Из-за проверки состояния путей движение всех поездов на Сахалине приостановлено до 15:00 местного времени (7:00 московского), сообщил пресс-секретарь ДВЖД Сергей Дащинский.

Он рассказал, что во вторник вышедшие ранее поезда из Южно-Сахалинска до Ноглики дошли до конца, а новые не были отправлены, передает ТАСС.

«В настоящее время движение всех поездов на железной дороге приостановлено ориентировочно до 15:00 сахалинского времени. Путейцы проверяют безопасность маршрутов», — сказал Дащинский.

Он отметил, что идет проверка состояния путей, возможные подмывы, сходы селей.

По его словам, пассажиров отложенных поездов разместили в вагонах и обеспечили всем необходимым.

Отмечается, что за минувшие сутки на юге Сахалина выпало до 20% месячной нормы осадков.

Ранее «Известия» писали, что все мероприятия Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием губернатора Приморья Владимира Миклушевского отменены или перенесены из-за паводка. Глава МЧС Владимир Пучков ввел в Приморском крае режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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