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Эштон Картер надеется, что Британия сохранит свою позицию по Украине

Глава Пентагона призвал Лондон сохранить санкции против России

Министр обороны США Эштон Картер, надеется, что Великобритания сохранит свою позицию по Украине, Минским договоренностям и санкциям против России.

Об этом он заявил журналистам на пути в Лондон, где его ждут переговоры с представителями Украины, Турции и Израиля.

«Великобритания всегда была убежденным сторонником Минского процесса», – цитирует его ТАСС.

«Даже когда Великобритания выйдет из ЕС, я надеюсь, что она по-прежнему будет использовать свое влияние, как член европейской семьи, с целью гарантировать продолжение этой политики, потому что «Минск» важен», – добавил Картер.

Напомним, ранее президент Украины призвал ужесточить санкции против России, чтобы «удержать Москву» за столом переговоров по Донбассу.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Эштон Картер надеется, что Британия сохранит свою позицию по Украине

Глава Пентагона призвал Лондон сохранить санкции против России

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