Эштон Картер надеется, что Британия сохранит свою позицию по Украине

Министр обороны США Эштон Картер, надеется, что Великобритания сохранит свою позицию по Украине, Минским договоренностям и санкциям против России.

Об этом он заявил журналистам на пути в Лондон, где его ждут переговоры с представителями Украины, Турции и Израиля.

«Великобритания всегда была убежденным сторонником Минского процесса», – цитирует его ТАСС.

«Даже когда Великобритания выйдет из ЕС, я надеюсь, что она по-прежнему будет использовать свое влияние, как член европейской семьи, с целью гарантировать продолжение этой политики, потому что «Минск» важен», – добавил Картер.

Напомним, ранее президент Украины призвал ужесточить санкции против России, чтобы «удержать Москву» за столом переговоров по Донбассу.