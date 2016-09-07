«Союз» доставил на Землю трех членов экипажа МКС

Россияне Алексей Овчинин и Олег Скрипочка и американец Джеффри Уильямс были успешно эвакуированы из спускаемого аппарта
Спускаемый аппарат корабля «Союз ТМА-20М» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
Соответствующая надпись появилась на экране в ЦУПе: «Есть посадка!», — передает агентство ТАСС.
Экипаж — россияне Алексей Овчинин и Олег Скрипочка и американец Джеффри Уильямс— был успешно эвакуирован из спускаемого аппарата.
Теперь, до прихода следующего «Союза», космическую вахту будут нести российский космонавт Анатолий Иванишин, японский астронавт Такуя Ониси и американский астронавт Кэтлин Рубинс.
«Союз ТМА-20М» — последний корабль старой серии, слетавший в космос. В настоящее время к МКС пристыкован первый корабль новой серии «Союз МС». Последующие корабли также будут из этой серии. Новая модификация отличается командно-телеметрической системой, системой сближения и стыковки и другим оборудованием.
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