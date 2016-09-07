Бывший тренер сборной Белоруссии возглавил «Барыс»

О сроках контракта со специалистом не сообщается
Бывший главный тренер сборной Белоруссии по хоккею Эдуард Занковец возглавил казахстанский клуб «Барыс». Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Хоккейный клуб «Барыс» сообщает, что 7 сентября 2016 года на должность главного тренера тренерского штаба ХК «Барыс» назначен Занковец Эдуард Константинович», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.
О сроках и условиях контракта с белорусским специалистом не сообщается.
Помимо сборной Белоруссии, за свою тренерскую карьеру Эдуард Занковец работал с минским «Динамо», а также был помощником главного тренера омского «Авангарда».
Напомним, накануне на официальном сайте клуба появилось объявление о том, что попечительский совет команды принял решение об отставке главного тренера Андрея Назарова из-за неудовлетворительных результатов. На старте сезона КХЛ казахстанский клуб проиграл все три матча. В сезоне-2015/16 «Барыс» под руководством Назарова занял девятое место и не смог пробиться в плей-офф.
Сообщалось, что после отставки в клубе Назаров также покинул пост главного тренера сборной Казахстана — специалист не смог вывести команду на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчане.
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