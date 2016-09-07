Грабители на Porsche похитили шубы на 13 млн рублей в центре Москвы

Полиция ведет розыск преступников
Шубы на 13 млн рублей похитили неизвестные из магазина в центре Москвы. По данным полиции, воры приехали на дорогом автомобиле марки Porsche.
«В период с 1.00 до 1.25 мск на улице Земляной Вал двое неизвестных, отжав входную дверь, проникли в помещение магазина, откуда похитили 50 шуб из различного меха. После совершения кражи скрылись на автомашине Porsche. Ущерб составил около 13 млн рублей», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ГУМВД столицы.
Розыск похитителей сейчас ведется, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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