Медведев не исключил изменения нового закона о торговых сетях

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что новый закон о торговых сетях может быть изменен после вступления в силу, если в нем обнаружатся бреши. Об этом глава кабмина сообщил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Улан-Удэ.

Один из участников встречи посетовал, что с 1 января 2017 года все торговые сети должны привести в соответствие ранее заключенные договоры и уже сейчас торговые сети диктуют поставщикам свои условия, пытаясь переложить на них значительную часть. Кроме того, по словам предпринимателя, для микро- и малых форм фермерских хозяйств и агропредприятий доступ в торговые сети закрыт, передает «РИА Новости».

«Нам все-таки нужно дождаться вступления закона в силу. Второе, если в результате применения закона мы выясним, что там есть какие-то бреши, которые позволяют правила закона обойти, значит надо менять закон. Все к этому готовы. Надеюсь, что к этому будут готовы и депутаты новой Госдумы, чтобы закон все-таки действовал», — заявил Медведев.

Президент России Владимир Путин в начале июля подписал поправки в закон о торговле, в два раза ограничивающие размер премий, которые торговые сети берут за размещение товаров на своих полках (так называемые ретробонусы). Максимальный размер такого вознаграждения понижен с 10 до 5% от цены товара. В эту сумму включена плата торговым сетям за обработку, упаковку и продвижение товара в магазинах и любые прочие услуги.



Новые контракты между торговыми сетями и поставщиками должны с 15 июля заключаться по новым правилам. Уже подписанные договоры необходимо привести в соответствие с законом до начала 2017 года.



Обновленный закон вызвал массу вопросов не только у поставщиков товаров, но и у самих торговых сетей.

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