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Кабмин закрепит приоритет производителей из России при госзакупках

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Соответствующее постановление внесено в правительство и находится на стадии согласования

Российское правительство готовит постановление, которое закрепит приоритет отечественных производителей при госзакупках. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Бурятии.

«Документ внесен в правительство и находится в стадии согласования. Я думаю, в ближайшие 2–3 недели мы этот документ выпустим. Мы должны идти от рынка, а задача государства — обеспечить приоритет для своих товаров и услуг», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Премьер отметил, что проект постановления в настоящий момент согласовывают Минэкономразвития и Минкомсвязи. 

«Но, естественно, применять такого рода решения нужно осмысленно, чтобы это не вело к сужению рынка и вымыванию товаров, которые пользуются спросом, должны идти от интересов потребителей», — добавил Медведев.

При этом премьер отметил, что в случае, если речь идет о фармацевтических товарах, нужно действовать аккуратно.

«Это вопрос здоровья и жизни. Но тем не менее курс и здесь на поддержку отечественных производителей, чтобы эти товары были доступнее и дешевле», — сказал глава правительства.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Кабмин закрепит приоритет производителей из России при госзакупках

Соответствующее постановление внесено в правительство и находится на стадии согласования

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