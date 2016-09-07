Кабмин закрепит приоритет производителей из России при госзакупках

Российское правительство готовит постановление, которое закрепит приоритет отечественных производителей при госзакупках. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Бурятии.

«Документ внесен в правительство и находится в стадии согласования. Я думаю, в ближайшие 2–3 недели мы этот документ выпустим. Мы должны идти от рынка, а задача государства — обеспечить приоритет для своих товаров и услуг», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Премьер отметил, что проект постановления в настоящий момент согласовывают Минэкономразвития и Минкомсвязи.

«Но, естественно, применять такого рода решения нужно осмысленно, чтобы это не вело к сужению рынка и вымыванию товаров, которые пользуются спросом, должны идти от интересов потребителей», — добавил Медведев.

При этом премьер отметил, что в случае, если речь идет о фармацевтических товарах, нужно действовать аккуратно.

«Это вопрос здоровья и жизни. Но тем не менее курс и здесь на поддержку отечественных производителей, чтобы эти товары были доступнее и дешевле», — сказал глава правительства.