ЦБ отозвал банковскую лицензию у НКО «Транзит» из Махачкалы

Регулятор вывел компанию с рынка во избежание ее банкротства
Банк России с 7 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской расчетной кредитной организации «Транзит» из Махачкалы.
Компания не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, в результате исполнения НКО «Транзит» требования ЦБ по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность возник риск банкротства. Руководство и собственники компании не приняли мер по нормализации ее деятельности, говорится в сообщении ЦБ.
В компании назначена временная администрация.
По данным отчетности, по величине активов НКО «Транзит» на 1 августа 2016 года занимало 650-е место в банковской системе России.
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