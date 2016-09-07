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ЦБ отозвал банковскую лицензию у НКО «Транзит» из Махачкалы

Регулятор вывел компанию с рынка во избежание ее банкротства

Банк России с 7 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской расчетной кредитной организации «Транзит» из Махачкалы.

Компания не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, в результате исполнения НКО «Транзит» требования ЦБ по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность возник риск банкротства. Руководство и собственники компании не приняли мер по нормализации ее деятельности, говорится в сообщении ЦБ.

В компании назначена временная администрация.

По данным отчетности, по величине активов НКО «Транзит» на 1 августа 2016 года занимало 650-е место в банковской системе России.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

ЦБ отозвал банковскую лицензию у НКО «Транзит» из Махачкалы

Регулятор вывел компанию с рынка во избежание ее банкротства

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