ФСБ задержала двух украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу

Сотрудники пограничного управления УФСБ России по Республике Крым задержали двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из мужчин был задержан в субботу рядом с пунктом пропуска «Армянск». Незадолго до этого он прибыл на КПП на автомобиле, однако не представил нужных таможенных документов на груз и не смог пройти процедуру оформления, сообщает телеканал «Звезда».

Второй гражданин Украины попытался выехать из Крыма рядом с пунктом «Джанкой», однако был пойман благодаря чутью служебных собак. Позже он пояснил пограничникам, что потерял документы, удостоверяющие личность.

В материале уточняется, что против мужчин были открыты административные дела по факту нарушения режима государственной границы. При этом второй украинец привлечен по статье «Нарушение режима пребывания в РФ».

Напомним, 7 и 8 августа в Крыму были обнаружены группы украинских диверсантов. При их задержании погиб сотрудник ФСБ и военнослужащий РФ. На месте боестолкновения, по сообщению ФСБ, обнаружены 20 взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины.



Президент России Владимир Путин назвал глупой и преступной акцией попытку диверсии спецслужб Украины в Крыму, а ее целью — отвлечение внимания от внутренних проблем страны.