ФСБ задержала двух украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу

Против мужчин были открыты административные дела
Сотрудники пограничного управления УФСБ России по Республике Крым задержали двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Один из мужчин был задержан в субботу рядом с пунктом пропуска «Армянск». Незадолго до этого он прибыл на КПП на автомобиле, однако не представил нужных таможенных документов на груз и не смог пройти процедуру оформления, сообщает телеканал «Звезда».
Второй гражданин Украины попытался выехать из Крыма рядом с пунктом «Джанкой», однако был пойман благодаря чутью служебных собак. Позже он пояснил пограничникам, что потерял документы, удостоверяющие личность.
В материале уточняется, что против мужчин были открыты административные дела по факту нарушения режима государственной границы. При этом второй украинец привлечен по статье «Нарушение режима пребывания в РФ».
Напомним, 7 и 8 августа в Крыму были обнаружены группы украинских диверсантов. При их задержании погиб сотрудник ФСБ и военнослужащий РФ. На месте боестолкновения, по сообщению ФСБ, обнаружены 20 взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины.
Президент России Владимир Путин назвал глупой и преступной акцией попытку диверсии спецслужб Украины в Крыму, а ее целью — отвлечение внимания от внутренних проблем страны.
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