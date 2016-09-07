Капитаном сборной России по хоккею на Кубке мира станет Овечкин

Нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин станет капитаном сборной России на Кубке мира в Канаде. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Ассистентами Овечкина будут форварды Павел Дацюк и Евгений Малкин, передает «Спорт-Экспресс».

До этого Овечкин был капитаном российской команды на чемпионате мира 2014 года.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России в группе B сыграет с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки.