Капитаном сборной России по хоккею на Кубке мира станет Овечкин

Ассистентами нападающего будут форварды Дацюк и Малкин
Нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин станет капитаном сборной России на Кубке мира в Канаде. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
Ассистентами Овечкина будут форварды Павел Дацюк и Евгений Малкин, передает «Спорт-Экспресс».
До этого Овечкин был капитаном российской команды на чемпионате мира 2014 года.
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России в группе B сыграет с командами Финляндии, Швеции и сборной Северной Америки.
Captain @ovi8. #Gr8 #WCH2016 pic.twitter.com/CWfATQzDWR— Washington Capitals (@Capitals) 7 сентября 2016 г.
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