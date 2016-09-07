Как поменяются цены на нефть на фоне заморозки добычи. Инфографика

В августе 2014 года на рынке нефти произошло стремительное падение цен в связи с мировым перепроизводством — в частности, это было связано со «сланцевой революцией» в США, а также снижением потребления нефти в Китае на фоне мирового кризиса.

В начале этого года министр энергетики РФ Александр Новак выступил с предложением о заморозке мировой добычи нефти на текущем среднемесячном уровне. На этой неделе Новак допустил заморозку добычи нефти на уровне июля–сентября. Обсуждение этого вопроса запланировано на конец сентября в рамках МЭФа в Алжире.

Уже сейчас, по предварительным прогнозам на осень 2016 года, объем перепроизводства нефти существенно сократился, а цены начали стабилизироваться.

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