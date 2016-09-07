Астахов прокомментировал скандал в московской школе № 57

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России считает, что в УК РФ нужно отменить срок давности за половые преступления, которые были совершены против детей
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов считает, что срок давности за преступления против половой неприкосновенности детей необходимо отменить.
Так омбудсмен прокомментировал ситуацию в московской школе № 57 в своем Twitter.
«Новые и новые факты растления учеников 57-й московской школы подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей», — написал Астахов.
Давно закончившие школу люди рассказывают о событиях 13-летн.давности. Даже при доказанности вины педофилы могут уйти от ответственности.— Павел Астахов (@RFdeti) 7 сентября 2016 г.
Он также отметил важность хирургического и медикаментозного лечения педофилии в соответствии с законом, который, по словам Астахова, принят, но не действует.
Напомним, что 5 сентября следователи начали доследственную проверку после скандала в школе № 57. Ранее журналистка Екатерина Кронгауз сообщила на своей странице в Facebook о том, что больше 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. Она заявила, что об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не предпринималось.
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