Астахов прокомментировал скандал в московской школе № 57

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов считает, что срок давности за преступления против половой неприкосновенности детей необходимо отменить.



Так омбудсмен прокомментировал ситуацию в московской школе № 57 в своем Twitter.



«Новые и новые факты растления учеников 57-й московской школы подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей», — написал Астахов.



Давно закончившие школу люди рассказывают о событиях 13-летн.давности. Даже при доказанности вины педофилы могут уйти от ответственности. — Павел Астахов (@RFdeti) 7 сентября 2016 г.

Он также отметил важность хирургического и медикаментозного лечения педофилии в соответствии с законом, который, по словам Астахова, принят, но не действует.



Напомним, что 5 сентября следователи начали доследственную проверку после скандала в школе № 57. Ранее журналистка Екатерина Кронгауз сообщила на своей странице в Facebook о том, что больше 16 лет учитель истории одной из московских школ имел интимные отношения со своими ученицами. Она заявила, что об этом знали многие учителя и ученики, однако никаких мер не предпринималось.

