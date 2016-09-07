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Подросток случайно застрелил своего друга из ружья в Хабаровском крае

Возбуждено уголовное дело

Подросток случайно застрелил своего приятеля из отцовского ружья в Хабаровском крае. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

ЧП произошло в поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края. Мальчик пригласил к себе в гости приятеля и решил похвастаться ружьем отца. Не справившись с ним, он по неосторожности застрелил товарища, сообщает РЕН ТВ.

«На место трагедии выезжала усиленная следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — цитирует «РИА Новости» сообщение следственного управления.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Сообщается, что оба мальчика не достигли 14-летнего возраста. Уголовная ответственность в России наступает с 14 лет. 

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Подросток случайно застрелил своего друга из ружья в Хабаровском крае

Возбуждено уголовное дело

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