Подросток случайно застрелил своего друга из ружья в Хабаровском крае

Подросток случайно застрелил своего приятеля из отцовского ружья в Хабаровском крае. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

ЧП произошло в поселке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края. Мальчик пригласил к себе в гости приятеля и решил похвастаться ружьем отца. Не справившись с ним, он по неосторожности застрелил товарища, сообщает РЕН ТВ.

«На место трагедии выезжала усиленная следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — цитирует «РИА Новости» сообщение следственного управления.



Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



Сообщается, что оба мальчика не достигли 14-летнего возраста. Уголовная ответственность в России наступает с 14 лет.

