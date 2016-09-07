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В Москве на ВДНХ появится самое большое в Европе колесо обозрения

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Аттракцион высотой 140 м планируют открыть в 2018 году

В Москве на ВДНХ откроется самое большое в Европе колесо обозрения. Гигантское сооружение высотой 140 м должно появиться в южной части ВДНХ в 2018 году.

Колесо обозрения займет площадь в 6,9 га. Аттракцион будет иметь 30 закрытых кабин. Каждая может вместить до 20 человек. Также появятся и три кабины повышенной комфортности.

Стеклянные стены кабин откроют круговой обзор. Современная система охлаждения и обогрева воздуха позволит работать аттракциону в любую погоду круглый год. 

Колесо сможет вмещать одновременно 600 человек, полный оборот оно будет совершать за 25 минут, за час его сможет посетить 1620 человек, сообщает «Утро.ру».

Инвестором проекта является группа компаний «Регионы». По предварительным подсчетам, бюджет составит 12 млрд рублей.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В Москве на ВДНХ появится самое большое в Европе колесо обозрения

Аттракцион высотой 140 м планируют открыть в 2018 году

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