ФХР и клубы КХЛ почтили память ярославского «Локомотива»

Хоккеистов не стало ровно пять лет назад
Федерация хоккея России (ФХР) и клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) почтили память спортсменов ярославского «Локомотива», погибших в авиакатастрофе в 2011 году.
«Боль, горечь, скорбь — всё это никуда не уходит, но весь город, вся страна, весь хоккейный мир сегодня вспомнит каждого из ребят. Отличные хоккеисты, достойные люди, настоящие друзья, образцовые отцы и прекрасные сыновья — каждый для себя сам найдет подходящую роль для тех игроков «Локомотива», которых не стало 7 сентября 2011 года», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте КХЛ.
«Прошло 5 лет, а не верится до сих пор. «Локомотив». Мы помним», — написано на официальной странице ФХР в Twitter.
Память игроков «Локомотива» также почтили представители минского «Динамо», московского ЦСКА, екатеринбургского «Автомобилиста», казанского «Ак Барса», магнитогорского «Металлурга», новосибирской «Сибири» и многих других хоккейных клубов. Свои соболезнования также выразили представители московской футбольной команды «Локомотив».
Самолет Як-42 разбился в аэропорту Туношна под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Хоккеисты «Локомотива» отправлялись на первый матч четвертого сезона КХЛ и должны были сыграть с минским «Динамо». На борту воздушного судна находились 45 человек — 37 пассажиров и восемь членов экипажа. 43 из них погибли на месте. Игрок «Локомотива» Александр Галимов умер в больнице. Бортинженер Александр Сизов выжил.
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