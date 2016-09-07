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Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в США

В штате Канзас заболели уже более 150 школьников

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке острой кишечной инфекции в американском штате Канзас.

«Этиологический агент и фактор передачи до сих пор не установлены. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок», — говорится в сообщении ведомства.

По данным органов здравоохранения штата Канзас, с конца августа наблюдается вспышка острой кишечной инфекции среди школьников города Манхэттен. Пострадали уже более 150 человек. Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий и устанавливают источник инфекции.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в США

В штате Канзас заболели уже более 150 школьников

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