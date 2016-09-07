Главная военная прокуратура сохранит свой статус

Источник опроверг сообщение о ликвидации Главной военной прокуратуры (ГВП) и лишении офицеров ГВП статуса военнослужащих.



Ранее СМИ сообщили, что ликвидация ГВП произойдет 1 января 2017 года.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, будет изменен лишь порядок финансирования и материально-технического обеспечения органов военной прокуратуры.



«С 1 января следующего года Генпрокуратура РФ будет возмещать расходы Минобороны РФ по финансированию и материально-техническому обеспечению ГВП», — сказал источник.



Он отметил, что офицеры военной прокуратуры по-прежнему будут иметь статус военнослужащих со «всеми вытекающими последствиями».



«Никто с военных прокуроров погоны снимать не собирается», — добавил он.



Источник подчеркнул, что ГВП также останется в структуре Генпрокуратуры РФ.

