Главная военная прокуратура сохранит свой статус

Ранее СМИ сообщили о предстоящей ликвидации главка, но, как сообщил источник, изменен лишь порядок финансирования и материально-технического обеспечения
Источник опроверг сообщение о ликвидации Главной военной прокуратуры (ГВП) и лишении офицеров ГВП статуса военнослужащих.
Ранее СМИ сообщили, что ликвидация ГВП произойдет 1 января 2017 года.
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, будет изменен лишь порядок финансирования и материально-технического обеспечения органов военной прокуратуры.
«С 1 января следующего года Генпрокуратура РФ будет возмещать расходы Минобороны РФ по финансированию и материально-техническому обеспечению ГВП», — сказал источник.
Он отметил, что офицеры военной прокуратуры по-прежнему будут иметь статус военнослужащих со «всеми вытекающими последствиями».
«Никто с военных прокуроров погоны снимать не собирается», — добавил он.
Источник подчеркнул, что ГВП также останется в структуре Генпрокуратуры РФ.
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