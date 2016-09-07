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Главная военная прокуратура сохранит свой статус

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Ранее СМИ сообщили о предстоящей ликвидации главка, но, как сообщил источник, изменен лишь порядок финансирования и материально-технического обеспечения

Источник опроверг сообщение о ликвидации Главной военной прокуратуры (ГВП) и лишении офицеров ГВП статуса военнослужащих.

Ранее СМИ сообщили, что ликвидация ГВП произойдет 1 января 2017 года. 

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, будет изменен лишь порядок финансирования и материально-технического обеспечения органов военной прокуратуры.

«С 1 января следующего года Генпрокуратура РФ будет возмещать расходы Минобороны РФ по финансированию и материально-техническому обеспечению ГВП», — сказал источник.

Он отметил, что офицеры военной прокуратуры по-прежнему будут иметь статус военнослужащих со «всеми вытекающими последствиями».

«Никто с военных прокуроров погоны снимать не собирается», — добавил он.

Источник подчеркнул, что ГВП также останется в структуре Генпрокуратуры РФ.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Главная военная прокуратура сохранит свой статус

Ранее СМИ сообщили о предстоящей ликвидации главка, но, как сообщил источник, изменен лишь порядок финансирования и материально-технического обеспечения

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