В Москве автомобилисты смогут обжаловать парковочный штраф онлайн

Раньше подать обращение можно было только лично в центре «Московский транспорт» на Старой Басманной улице
Московские автомобилисты смогут в режиме онлайн обжаловать штрафы за неоплаченную парковку.
Специальный сервис появился на портале mos.ru. Там же можно ознакомиться с инструкцией оплаты, пишет «Ридус».
Чтобы составить электронное обращение, нужно указать номер постановления, а также дату, когда оно было вынесено. В новом сервисе также есть список причин, которые автовладелец может указать в своем заявлении.
На сегодняшний день размер штрафа за неправильную парковку в Москве составляет 2,5 тыс. рублей. Обжаловать его можно в течение 10 дней с момента получения уведомления.
Напомним, раньше подать обращение можно было только лично в центре «Московский транспорт» на Старой Басманной улице.
«Известия» ранее сообщали, что в Москве до конца 2016 года введут новый сервис, который будет автоматически выявлять неправильно припаркованные автомобили. Нововведение даст возможность автоматически анализировать данные с камер и направлять сотрудникам ситуационного центра МАДИ список проблемных зон.
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