СКР проводит обыски в головном офисе «Ленэнерго»

В Санкт-Петербурге оперативники СК РФ совместно с полицейскими из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД проводят обыски в головном офисе ПАО «Ленэнерго».



Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он пояснил, что, по предварительным данным, следственные мероприятия проходят в рамках статьи 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия»), максимальный срок лишения свободы по этой статье четыре года.

Других подробностей пока нет.

«Ленэнерго» — российская электросетевая компания, снабжающая потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

