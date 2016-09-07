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СКР проводит обыски в головном офисе «Ленэнерго»

По предварительным данным, следственные мероприятия проходят в рамках дела о воспрепятствовании осуществлению правосудия

В Санкт-Петербурге оперативники СК РФ совместно с полицейскими из управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД проводят обыски в головном офисе ПАО «Ленэнерго».

Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он пояснил, что, по предварительным данным, следственные мероприятия проходят в рамках статьи 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия»), максимальный срок лишения свободы по этой статье четыре года.

Других подробностей пока нет.

«Ленэнерго» — российская электросетевая компания, снабжающая потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

СКР проводит обыски в головном офисе «Ленэнерго»

По предварительным данным, следственные мероприятия проходят в рамках дела о воспрепятствовании осуществлению правосудия

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