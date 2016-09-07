Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Выборы-2016   |     |   написать авторам

ЦИК пригласил на выборы в Госдуму 42 зарубежные избирательные комиссии

14 из них уже ответили согласием

Центризбирком направил приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму 42 зарубежным избирательным комиссиям. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова отметила, что к участию в наблюдении приглашены международные организации в избирательной сфере и наблюдении за выборами, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, Всемирная организация избирательных органов, Ассоциация азиатских избирательных органов, приглашения направлены в посольства стран Европейского союза и стран СНГ. Глава ЦИК уточнила, что соответствующие приглашения направили МИД, Госдума, Совет Федерации.

По ее словам, уже 14 организаций ответили согласием.

Глава ЦИК также уточнила, что долгосрочные наблюдатели за выборами в Госдуму от международных организаций работают в настоящее время в 52 регионах России.

Напомним, выборы в Государственную думу состоятся в единый день голосования, 18 сентября. Выборы пройдут по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу, еще 225 — по одномандатным округам.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

ЦИК пригласил на выборы в Госдуму 42 зарубежные избирательные комиссии

14 из них уже ответили согласием

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке