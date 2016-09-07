ЦИК пригласил на выборы в Госдуму 42 зарубежные избирательные комиссии

Центризбирком направил приглашения для наблюдения за выборами в Госдуму 42 зарубежным избирательным комиссиям. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.



Памфилова отметила, что к участию в наблюдении приглашены международные организации в избирательной сфере и наблюдении за выборами, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, Всемирная организация избирательных органов, Ассоциация азиатских избирательных органов, приглашения направлены в посольства стран Европейского союза и стран СНГ. Глава ЦИК уточнила, что соответствующие приглашения направили МИД, Госдума, Совет Федерации.

По ее словам, уже 14 организаций ответили согласием.



Глава ЦИК также уточнила, что долгосрочные наблюдатели за выборами в Госдуму от международных организаций работают в настоящее время в 52 регионах России.

Напомним, выборы в Государственную думу состоятся в единый день голосования, 18 сентября. Выборы пройдут по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу, еще 225 — по одномандатным округам.