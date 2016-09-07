Контактная группа по урегулированию в Донбассе собралась в Минске

В Минске начались переговоры по урегулированию на востоке Украины. Все подгруппы контактной группы приступили к работе, сообщило МИД Белоруссии в своем Twitter.

Контактная группа собралась впервые после объявленного с 1 сентября «режима тишины» на линии разделения сторон в Донбассе. Согласование этого документа на предыдущей встрече в Минске стало первым позитивным результатом в работе группы за последние несколько месяцев, когда застопорились переговоры не только по политическим вопросам мирного плана, но и по вопросам безопасности и обмена пленными, напоминает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Минск прибыл представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стало более 9,5 тыс. человек.

Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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