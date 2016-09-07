Названы альтернативные капитаны сборной России по хоккею

Также бывший главный тренер хоккейных сборных РФ и Казахстана Владимир Крикунов объяснил, почему выбрали именно Овечкина
Александр Овечкин, ставший капитаном сборной России по хоккею на Кубке мира 2016 года, ответственно подойдет к своей роли, а Павел Дацюк и Евгений Малкин были абсолютно равноценными ему кандидатами.
Об этом заявил бывший главный тренер хоккейных сборных России и Казахстана Владимир Крикунов. Его слова передает агентство «Р-Спорт».
«Думаю, что и Малкин мог быть капитаном, и Дацюк. Не случайно они и оказались в помощниках. Не думаю, что альтернативы Овечкину не было. Все трое авторитетные... Дацюк разве не авторитет? Он авторитет и для Овечкина, и для Малкина, также и Малкин для всех ребят. Да, три равноценные кандидатуры. Ну, выбрали Овечкина, он ответственно подойдет к этому», — сказал Крикунов.
Также он считает, что Овечкина выбрали из-за возраста. «Пора бы покапитанить, скажем так», — сказал Крикунов.
Кроме того, отмечается, что состав звена с капитаном сборной России Овечкиным не претерпел изменений, так же как и звенья вице-капитанов Малкина и Дацюка. Овечкин по-прежнему тренируется в одном звене с Евгением Кузнецовым и Никитой Кучеровым.
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