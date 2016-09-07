Суд вынес приговор четверым последователям «Хизб ут-Тахрир» из Крыма

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил организаторов и участников запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир» («Партия исламского освобождения») из Крыма к срокам от 5 до 7 лет колонии общего режима. Об этом сообщила представитель пресс-службы суда Эмилия Хмара.

«Суд назначил наказание Зейтуллаеву в виде 7 лет лишения свободы, Сайфуллаеву, Ваитову и Примову — в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима», — цитирует слова Хмары агентство «РИА Новости».



По версии следствия, в 2005 году Руслан Зейтуллаев добровольно вступил в «Хизб ут-Тахрир». В конце марта — начале апреля 2014-го он организовал в селах Орлиное, Тыловое и Штурмовое Балаклавского района Крыма, а также в Севастополе ячейку этой организации. К ее деятельности были привлечены Сайфуллаев, Ваитов и Примов.



Отмечается, что Зейтуллаев руководил проведением пропагандистской работы среди населения, склонял жителей Крыма к участию в деятельности организации, давал членам ячейки указания по вербовке новых лиц и распространению ее идей среди местного населения, а также обеспечивал меры конспирации и контролировал их соблюдение членами ячейки.



Напомним, Бутырский районный суд Москвы продлил до 27 октября домашний арест Махмуда Велитова, которого обвиняют в том, что он оправдал деятельность одного из участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир.

