В Словении открылся первый в Европе пивной фонтан

В словенском городе Жалец открыли первый в Европе пивной фонтан. Вопреки ожиданиям, пенный напиток не будет литься из него литрами.

Желающие попробовать пиво из фонтана должны заплатить €6. После этого они получат специальный стакан с встроенным чипом. В него можно будет налить пенный напиток из пяти разных кранов.

Власти города надеются, что фонтан с хмельным напитком станет достопримечательностью Жалец и будет способствовать увеличению турпотока.



По словам мэра Янко Коса, любители пива уже проявляют огромный интерес к новому «аттракциону», пишет сайт «Комсомольской правды».