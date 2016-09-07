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В Словении открылся первый в Европе пивной фонтан

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За пенный напиток из фонтана придется заплатить €6

В словенском городе Жалец открыли первый в Европе пивной фонтан. Вопреки ожиданиям, пенный напиток не будет литься из него литрами.

Желающие попробовать пиво из фонтана должны заплатить €6. После этого они получат специальный стакан с встроенным чипом. В него можно будет налить пенный напиток из пяти разных кранов. 

Власти города надеются, что фонтан с хмельным напитком станет достопримечательностью Жалец и будет способствовать увеличению турпотока. 

По словам мэра Янко Коса, любители пива уже проявляют огромный интерес к новому «аттракциону», пишет сайт «Комсомольской правды».

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В Словении открылся первый в Европе пивной фонтан

За пенный напиток из фонтана придется заплатить €6

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