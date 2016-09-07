Минфин РФ: введение прогрессивной шкалы НДФЛ не предлагалось

В Министерстве финансов РФ не обсуждалось введение в России прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц, сообщил замминистра Илья Трунин в среду, 7 сентября.

«Мы это не обсуждаем и не предлагаем», — ответил Илья Трунин на вопрос о вероятности повышения налогов после 2018 года. «Мы не выходим с предложениями о прогрессивной шкале подоходного налога», — приводит его слова «РИА Новости».

До этого в прессе цитировали сообщение газеты «Ведомости», где говорилось, что Минфин намерен собрать в бюджет почти 2,5 трлн рублей, в том числе за счет повышения налогов. При этом обсуждалась идея повышения НДФЛ с действующих 13% до 15–16% и введение необлагаемого минимума. Бюджетный прогноз Министерства финансов содержал еще несколько пунктов, конечной целью которых было увеличение поступлений в казну.

Плоская шкала НДФЛ на уровне 13% действует в РФ с 2001 года, и Минфин всегда называл ее одним из «китов» российской налоговой системы.

Сообщения об обсуждениях различными властными структурами возможности введения прогрессивной шкалы НДФЛ время от времени появляются в СМИ. «Известия» ранее публиковали мнения сразу двух источников, близких к финансово-экономическому блоку правительства, рассказавших, что вопрос повышения налогов обсуждает кабмин. По их словам, рассматривался вариант шкалы НДФЛ в 20%. Было сказано, что в готовящийся бюджет 2017–2019 годов данная мера не войдет, ввиду сложности ее реализации и социальных рисков.