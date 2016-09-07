Песков: Путин не встречался с Вексельбергом перед обысками в «Ренове»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не проводил отдельной встречи с главой группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом накануне обысков в дочерней компании «Т Плюс».



«Нет, отдельной встречи не было. Вы знаете, что Вексельберг принимал участие, даже достаточно активное, в работе Дальневосточного экономического форума», — сказал Песков, отвечая на вопрос о встрече с Вексельбергом.



Официальный представитель Кремля отметил, что Вексельберг состоял в российской делегации и участвовал в двусторонних встречах президента, в том числе в переговорах с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе.



Напомним, 5 сентября прошли обыски с изъятием документов в «Т Плюс» и в его головной компании «Ренова», совладельцем которой является Виктор Вексельберг. В этот же день по подозрению в даче многомиллионной взятки были задержаны глава «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец компании «Ренова» Евгений Ольховик.



Как сообщил представитель СК РФ Владимир Маркин, обыски связаны с делом о даче взятки руководству Коми на сумму более 800 млн рублей «за установление выгодных для энергокомпаний тарифов».



По информации следователей, с 2007 по 2014 год фигуранты дела и другие неустановленные лица передавали высшим должностным лицам Республики Коми деньги за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию и за создание комфортных условий для ведения бизнеса в регионе. Уточняется, что фигуранты действовали в интересах ЗАО «Комплексные энергетические компании» (КЭС). Должностные лица в настоящий момент проходят по другому уголовному делу, связанному с экс-главой республики Вячеславом Гайзером.



В среду суд Коми должен рассмотреть вопрос об аресте двух топ-менеджеров структур Вексельберга.

