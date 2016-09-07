Песков: в Кремле исходят из того, что Астахов уйдет в отставку

По словам пресс-секретаря президента России, другой информации пока нет
Кремль по-прежнему исходит из того, что детский омбудсмен Павел Астахов покинет свой пост. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами в среду.
«Мы по-прежнему исходим из того, что, по идее, по возвращении из отпуска он имел в виду подать в отставку. Вот из этого пока исходим, иной какой-то информации у меня нет», — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявлял, что пока не видел указов об отставке Павла Астахова.
До этого в Совете Федерации заявляли об отставке уполномоченного по правам ребенка после выборов в Госдуму, которые пройдут в единый день голосования, 18 сентября. При этом сам Павел Астахов говорил о том, что подал заявление об отставке еще 1 июля.
Напомним, критика на детского омбудсмена обрушилась после его посещения детей, выживших после трагедии на Сямозере. Павел Астахов обратился к одному из них с вопросом: «Ну что, как поплавали?» После этого на сайте Change.org появилась петиция с призывом отправить детского омбудсмена в отставку, которую подписали более 150 тыс. человек.
Трагедия в лагере на Сямозере в Карелии произошла 18 июня. Дети вместе с инструкторами отправились на водную прогулку. Во время шторма лодки перевернулись. В результате трагедии погибли 14 детей.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.