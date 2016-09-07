«Это черный день российского и мирового хоккея»

7 сентября исполняется пять лет со дня трагедии под Ярославлем, которая унесла жизни хоккеистов, тренеров и персонала ХК «Локомотив». Хоккеисты, которые летели на первый матч сезона КХЛ-2011/12, находились на борту Як-42, совершавшего чартерный рейс из Ярославля в Минск. Полет длился несколько секунд: лайнер набрал высоту не более 5–6 м, затем столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонки (недалеко от ее впадения в Волгу) и взорвался. Часть обломков и хвостовая часть самолета упали в реку.

Выжил в катастрофе только один человек — инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов. Остальные 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа) погибли. Был еще один выживший. 26-летний нападающий «Локомотива» Александр Галимов самостоятельно выбрался из пылавшего самолета, когда его нашли подоспевшие на место трагедии спасатели. У спортсмена было обожжено 90% кожного покрова и дыхательные пути. Спустя пять дней Галимов скончался в больнице, не приходя в сознание.

Состав той команды был одним из самых интернациональных в КХЛ: словак, немец с казахстанскими корнями, три чеха, три украинца, швед, латвиец и белорус. И это не считая российских ребят из других городов нашей страны. Александра Калянина помнит Челябинск, Геннадия Чурилова — соседний Магнитогорск, в Тольятти проводят детский турнир памяти Марата Калимулина... География ярославского «Локомотива» была настолько обширной, что произошедшая трагедия стала общей для всех.



Официальное расследование катастрофы проводил Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Непосредственной причиной катастрофы были названы нажатия кем-то из пилотов на тормозные педали во время разбега самолета.

О том, что такое судьба, может рассказать Сергей Жуков. Он посвятил ярославскому хоккею 17 лет, а карьеру завершил как раз перед сезоном-2011/12. Тогда же команду покинул и ее старожил Константин Руденко. Не полетели на выезд с командой молодые игроки Никита Ложкин и Максим Зюзякин, остался в Ярославле и финский тренер вратарей, а генеральный менеджер «Локо» Юрий Лукин и вовсе опоздал на злосчастный рейс AKY 9633.

— Тот день я запомню навсегда, — рассказал «Известиям» Юрий Лукин. — Я действительно должен был лететь вместе с командой, но судьба распорядилась иначе. Это большая трагедия для всей страны. Спасибо всем, что у нас помнят эту дату и скорбят вместе с нами, родственниками и близкими погибших ребят. Наши хоккеисты и тренеры уже сходили на кладбище, возложили цветы. Также в городе пройдет ряд памятных мероприятий, приуроченных к пятой годовщине трагедии.

Авиакатастрофу вспоминает известный хоккейный агент Шуми Бабаев.

— Мне всегда трудно говорить об этой трагедии, — отметил Бабаев. — В том составе играло много моих друзей. Моим непосредственным клиентом был Виталий Аникеенко. Я до сих пор общаюсь с мамой Виталия — мы встречаемся, много разговариваем и до сих пор не можем поверить, что это произошло. Эта боль уже не утихнет. Хочу сказать, что такой команды больше не будет, но они останутся в нашей памяти. Это потеря для всего российского хоккея. Тот «Локомотив» мог войти в историю как команда, завоевавшая много титулов, но вышло по-другому...

У олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Валерия Каменского в составе «Локомотива» тоже играло много друзей.

— Я хорошо общался с многими ребятами, но больше всего дружил с тренерами Александром Карповцевым и Игорем Королевым, с которыми пересекался в НХЛ, —рассказал Каменский. — Это большая трагедия, черный день для российского и мирового хоккея. Мы до сих пор чтим память ребят и всех погибших в той страшной авиакатастрофе. В данной ситуации мы можем только сказать слова соболезнования, общаться с женами погибших и помогать тем, чем можем. Правильно, что 7 сентября в чемпионате КХЛ не будет проводиться матчей. Этот день официально посвящен памяти погибшей команды. Наши дети и внуки должны знать имена всех этих славных ребят.

Список погибших

Игроки: Виталий Аникеенко (24 года), Михаил Баландин (31), Александр Васюнов (23), Йозеф Вашичек (30), Александр Вьюхин (38), Александр Галимов (26), Павол Демитра (36), Роберт Дитрих (25), Марат Калимулин (23), Александр Калянин (23), Андрей Кирюхин (24), Никита Клюкин (21), Стефан Лив (30), Ян Марек (31), Сергей Остапчук (21), Карел Рахунек (32), Руслан Салей (36), Карлис Скрастиньш (37), Павел Снурницын (19), Даниил Собченко (20), Иван Ткаченко (31), Павел Траханов (33), Юрий Урычев (20), Геннадий Чурилов (24), Максим Шувалов (18), Артем Ярчук (21).

Тренеры: Александр Карповцев (41 год), Игорь Королев (41), Николай Кривоносов (31), Брэд Маккриммон (52).

Персонал: Юрий Бахвалов (47 лет), Александр Беляев (48), Андрей Зимин (49), Евгений Куннов (31), Вячеслав Кузнецов (27), Владимир Пискунов (52), Евгений Сидоров (43).

Экипаж: Игорь Жевелов, Сергей Журавлев, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина.

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