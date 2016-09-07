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Кремль: Путин не планирует посещать учения «Кавказ-2016»

В графике президента поездка на учения не запланирована, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин не планирует посещать военные учения «Кавказ-2016». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, нет ли в графике президента такой поездки.

Ранее о том, что учения может посетить верховный главнокомандующий, сообщили некоторые СМИ.

Учения «Кавказ-2016» начались 5 сентября и являются завершающим этапом проведения комплекса командно-штабных специальных учений, тренировок органов военного управления и внезапных проверок боевой готовности войск в 2016 году. В учениях принимают участие около 12,5 тыс. военнослужащих, авиация, боевая техника и корабли.

«Кавказ-2016» проходит на полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей. Особое внимание на тренировках уделяется противовоздушной обороне. Также будет испытано широкое применение сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Кремль: Путин не планирует посещать учения «Кавказ-2016»

В графике президента поездка на учения не запланирована, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

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