Кремль: Путин не планирует посещать учения «Кавказ-2016»

В графике президента поездка на учения не запланирована, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин не планирует посещать военные учения «Кавказ-2016». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, нет ли в графике президента такой поездки.
Ранее о том, что учения может посетить верховный главнокомандующий, сообщили некоторые СМИ.
Учения «Кавказ-2016» начались 5 сентября и являются завершающим этапом проведения комплекса командно-штабных специальных учений, тренировок органов военного управления и внезапных проверок боевой готовности войск в 2016 году. В учениях принимают участие около 12,5 тыс. военнослужащих, авиация, боевая техника и корабли.
«Кавказ-2016» проходит на полигонах Южного военного округа, в акваториях Черного и Каспийского морей. Особое внимание на тренировках уделяется противовоздушной обороне. Также будет испытано широкое применение сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.
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