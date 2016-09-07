Песков: общение между Россией и Украиной сейчас минимально

Контакты президентов Российской Федерации и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко в ближайшее время не планируются: общение между странами находится на минимальном уровне и идет лишь на уровне временных поверенных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он отметил, что в Кремле пока нет новой информации по ситуации с назначением посла РФ на Украине.



«По двусторонним контактам мне неизвестно о том, чтобы такие контакты планировались», — сказал Песков журналистам.



При этом он отметил, что в Китае Владимир Путин заявил, что в интересах обеспечения реализации Минских договоренностей, если это будет необходимо, президент готов на такой контакт.



Однако, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что общение практически свернуто, Песков отметил, что «оно минимально».



Напомним, Украина отозвала своего посла в Москве еще в 2014 году. Сейчас интересы этой страны представляет временный поверенный. В российском посольстве в Киеве, после того как президент Путин 28 июля отправил в отставку посла Михаила Зурабова, также назначен временный поверенный — Сергей Торопов.

