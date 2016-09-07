Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Лучшие вузы России-2016. Инфографика

Как российские высшие учебные заведения конкурируют между собой и какие из них могут похвастаться не только качеством образования, но и востребованностью выпускников

Фото: АГН «Москва»

Агентство RAEX опубликовало рейтинг российских вузов с самой хорошей репутацией. В первой тройке — МГУ, СПбГУ и Новосибирский госуниверситет. Однако интересны частности — например, МГУ, закрепившийся на первой позиции по всем основным показателям, таким как условия для получения качественного образования или уровень научной деятельности, уступил Бауманке по востребованности выпускников, что в конечном итоге оказывается едва ли не главным показателем качества образования.

При составлении ежегодного рейтинга репутации вузов было опрошено более 60 тыс. человек. Авторы исследования опросили представителей академического и научного сообщества, студентов и выпускников, а также представителей компаний-работодателей. 

Все самые важные детали крупным планом — в инфографике «Известий».

​​​​​​​

​​​​​​​

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Лучшие вузы России-2016. Инфографика

Лучшие вузы России-2016. ИнфографикаКак российские высшие учебные заведения конкурируют между собой и какие из них могут похвастаться не только качеством образования, но и востребованностью выпускников

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке