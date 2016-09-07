Лучшие вузы России-2016. Инфографика

Агентство RAEX опубликовало рейтинг российских вузов с самой хорошей репутацией. В первой тройке — МГУ, СПбГУ и Новосибирский госуниверситет. Однако интересны частности — например, МГУ, закрепившийся на первой позиции по всем основным показателям, таким как условия для получения качественного образования или уровень научной деятельности, уступил Бауманке по востребованности выпускников, что в конечном итоге оказывается едва ли не главным показателем качества образования.



При составлении ежегодного рейтинга репутации вузов было опрошено более 60 тыс. человек. Авторы исследования опросили представителей академического и научного сообщества, студентов и выпускников, а также представителей компаний-работодателей.



Все самые важные детали крупным планом — в инфографике «Известий».

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