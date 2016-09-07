Собянин: благоустройство парка Олимпийской деревни в Москве завершено

В Москве завершилось комплексное благоустройство парка Олимпийской деревни. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов работ.

На территории парка, площадь которого составляет почти 54 га, появились десять спортплощадок, беговой маршрут и велодорожка, веревочный городок, два пункта проката инвентаря. Обустроены также шесть площадок для детей. Одна из них называется «Питон», она оборудована пружинистым покрытием и множеством сеток. А на спортивно-игровом городке «Холмы» есть «Башня аэропорта» высотой 7,5 м и два искусственных холма высотой 6 и 7,5 м .



В парке оборудовано все для комфортного отдыха: пикниковая зона, танцплощадка, площадка для выгула собак, пункты охраны и туалеты. Также организованы лестничные спуски и пандусы для маломобильных посетителей.



На территории появилось более 405 тыс. кв. м газонов и свыше 4 тыс. кв. м цветников, четыре пруда очистили от мусора и водорослей, мосты отремонтировали.



Парк Олимпийской деревни находится на пересечении Мичуринского проспекта с улицей Лобачевского. В 2013 году территория парка была передана в ведение столичного департамента культуры. Концепцию благоустройства разработали авторы Олимпийского парка в Лондоне.



Также в конце этого года на западе Москвы появится новое футбольное поле с подогревом, административным зданием, раздевалками. По словам мэра, теперь у ребят будет возможность заниматься футболом на качественно другом уровне.

«Всего в Москве возводится 11 такого рода качественных футбольных полей - по одному футбольному полю в округе. Это, конечно, придаст импульс развитию самому любимому спорту москвичей - футболу», - цитирует Сергея Собянина «ТВ Центр».

Парк в Олимпийской деревне был открыт накануне Олимпиады-80 как территория для отдыха спортсменов, а затем - жителей Олимпийской деревни. Парк ни разу не ремонтировался за 35 лет его существования.



10-11 сентября в парке Олимпийской деревни отметят День города.

