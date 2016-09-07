«Антонов» пригрозил Москве запретить полеты «Ан» за границу

Концерн «Антонов» может запретить полеты российских самолетов «Ан» за границу. Об этом в среду заявил журналистам президент украинского авиастроительного предприятия «Антонов» Александр Коцюба.

По данным, которыми располагает Коцюба, некоторые российские авиакомпании-перевозчики делают попытки обслуживать самолеты не на Украине, а в России. В пример президент «Антонова» привел концерн «Ильюшин». Подобные действия являются основанием для санкций, резюмировал Коцюба.

«Они могут у себя внутри страны корректировать эти правила, законы, как угодно. Другой вопрос, что мы как разработчик имеем право поставить запрет на полеты их самолетов вне РФ», — заявил он. Запрет «Антонова» может коснуться международных пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Концерн «Антонов» был основан в 1946 году в Новосибирске, в 1951 году его перевели в Киев.

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