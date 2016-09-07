Число перенесенных мобильных номеров в РФ возросло до 6 млн

Россвязь сообщила, что 24 августа 2016 года число абонентов, обратившихся к услуге сохранения номера мобильного телефона при смене оператора, достигло 6 млн.

Услуга Mobile Number Portability (MNP, сохранение номера при смене оператора) вызывает всё больший интерес у россиян. Россвязь приводит красноречивую статистику: с начала 2016 года количество заявок составило более 2,3 млн, в месяц около 288 тыс. Год назад за эти же восемь месяцев число абонентов, желающих воспользоваться услугой, было почти в два раза меньше — около 1,2 млн, или 151 тыс. в месяц.

«Помимо количественных характеристик, для нас важно качество предоставления услуги, одним из наглядных показателей которого является статистика фактически перенесенных номеров. Эта цифра также неизменно растет, и при сохранении динамики мы ожидаем достижение отметки в 4 млн перенесенных номеров через две недели — с 11 по 14 сентября», — прокомментировал руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

Как сообщает Россвязь, шестимиллионная заявка на перенос номера зафиксирована в Республике Татарстан.