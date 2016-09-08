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8 сентября
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Исторические драмы вместо «мыла»

В новом сезоне российские телеканалы делают ставку на дорогостоящие костюмные проекты

Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

Для сезона-2016/17 телеканалы приготовили масштабные исторические драмы, а не легкомысленное «мыло». Продюсеры остро чувствуют запросы аудитории: по последним данным статистики, зрители отдают предпочтение приключенческим и историческим сериалам («Известия» писали об этом ранее). «Известия» выбрали из премьер нового сезона самые перспективные.

«Первый канал»

«Мата Хари»

Историческая драма

Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

Главный хит сезона на «Первом» — международный проект «Мата Хари». Байопик рассказывает о жизни известной танцовщицы и шпионки времен Первой мировой войны. Режиссерами выступили американец Денни Берри и француз Джулиус Берг. Под своим крылом они собрали цвет зарубежных и российских звезд: Мату Хари играет французская актриса Ваина Джоканте, ее возлюбленного, русского офицера, — Максим Матвеев. Кроме того, в проекте принимают участие Светлана Ходченкова, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт и Александр Петров. А из голливудских звезд заявлены Рутгер Хауэр и Кристофер Ламберт.

Как рассказал «Известиям» один из продюсеров проекта Владислав Ряшин, таких крупных сериальных проектов в нашей стране еще не было — бюджет одной серии составляет $1 млн. Мировая премьера состоится в октябре на кино- и телерынке MIPCOM в Каннах, а следом «Мату Хари» увидят и российские телезрители.

«Таинственная страсть»

Драма

Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

Другая давно ожидаемая новинка — многосерийная экранизация последней книги писателя Василия Аксенова «Таинственная страсть», где под узнаваемыми псевдонимами фигурируют известные отечественные поэты-шестидесятники. Режиссером выступает Влад Фурман, продюсерами — Константин Эрнст и Денис Евстигнеев. Нэллу Аххо (Беллу Ахмадулину) играет Чулпан Хаматова, Ваксона (самого Аксенова) — Алексей Морозов, Яна Тушинского (Евтушенко) — Филипп Янковский, а Влада Вертикалова (Владимира Высоцкого) — Сергей Безруков. В центре сюжета — любовь и сложные взаимоотношения корифеев советской литературы.

«Sпарта»

Детектив, триллер

Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

Режиссер Егор Баранов, известный по фильмам «Саранча» и «Иерей-сан. Исповедь самурая», и продюсеры Александр Цекало и Александр Котт в этом сезоне представят криминальную драму «Sпарта». Главные роли в фильме исполнили молодые российские звезды Александр Петров и Артем Ткаченко. Петров играет старшеклассника Мишу Барковского, а Ткаченко — участкового Игоря Крюкова, который расследует самоубийство школьной учительницы английского. 

«Налет»

Боевик, драма

Фото предоставлено пресс-службой Первого канала

Адаптации на российском телевидении по-прежнему в тренде, но самой впечатляющей обещает стать «Налет», снятый по мотивам французского одноименного сериала. Режиссер «Налета» — Карен Оганесян, известный по другому проекту «Первого» — драме «Клим». По сюжету несправедливо обвиненный в преступлении сотрудник полиции кончает жизнь самоубийством. Четверо его друзей берут в руки огнестрельное оружие и идут мстить. «Мстителей» играют Владимир Машков, Денис Шведов, Александр Паль и Лукерья Ильяшенко. Проект стоит смотреть хотя бы ради актерского состава.

«Россия 1»

«София»

Историческая драма

Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия"

Телеканал «Россия 1» готовит масштабный исторический проект, посвященный русскому Средневековью, — своеобразный ответ «Игре престолов». Сериал «София» расскажет о судьбе царицы Софии (Зои) Палеолог, жены Ивана III. Ее воплотила Мария Андреева. А царя сыграл Евгений Цыганов, отрастивший ради роли густую бороду. Режиссером выступил Алексей Андрианов, известный по спортивной драме «Воин».

— Это будет совершенно новый продукт на российском телерынке, — рассказал «Известиям» генеральный продюсер картины Андрей Бегунов. — Время правления Ивана III во многом созвучно сегодняшнему дню. При отце Ивана III Василии на Руси царила раздробленность, междоусобные войны. Русские земли рвали со всех сторон — и Орда, и Великое Литовское княжество. И тут появился Иван III, воля и ум которого позволили создать сильное государство, при этом фактически без войн, а только благодаря его гениальной политической стратегии.

«Екатерина»

Историческая драма

Фото предоставлено пресс-службой канала "Россия"

Во втором сезоне проекта, получившего престижные российские телепремии, зрителей ожидает знаменательная встреча Екатерины и князя Потемкина. В главных ролях по-прежнему Марина Александрова, Сергей Колтаков и Михаил Горевой. Продюсируют фильм Александр Акопов и Наталия Шнейдерова.

«Черная кошка»

Криминальная драма

Фото: russia.tv

В основе сюжета — реальная история банды «красногорских оборотней», орудовавших в СССР в 50-е годы. Бандитам долгое время удавалось оставаться безнаказанными, так как все они были гордостью оборонного завода Красногорска — комсомольцами и ударниками. Режиссер проекта — Антон Сиверс, а в главных ролях задействованы Игорь Петренко, Константин Лавроненко и Екатерина Гусева.

ТНТ

«Ольга»

Трагикомедия

Фото предоставлено пресс-службой канала ТНТ

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Самая громкая заявка канала в новом сезоне — сериал «Ольга», сценарий которого был написан специально для актрисы Яны Трояновой, звезды фильмов «Жить» и «Страна Оз». Проект рассказывает о трудных, но веселых буднях разведенной провинциалки средних лет. Она живет с отцом-алкоголиком и непослушными детьми. Ситуацию усложняют постоянное безденежье и самозваный жених из местной похоронной конторы. Сняли фильм режиссеры Алексей Нужный и Игорь Волошин.

НТВ                 

«Внутреннее расследование»

Боевик

Фото предоставлено PR-службой канала НТВ

В новом проекте режиссера Вадима Саетгалиева главную роль исполняет актер Дмитрий Певцов. Герой Певцова — начальник убойного отдела Рустем Зайнуллин, обвиненный в убийстве коллеги. Распутать клубок обвинений будет непросто.

«Пенсильвания»

Криминальная драма

Фото предоставлено PR-службой канала НТВ

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Игорь Верник в проекте режиссера Владимира Виноградова играет роль журналиста, приехавшего с семьей в родную деревню на похороны матери. Во время поминок у него похищают ребенка, и найти похитителей не может даже вызванный из Москвы следователь (Константин Крюков).

По словам киноведа, кандидата экономических наук Даниила Дондурея, телеконтент будет наращивать объемы, несмотря на трудности:

— Телевизионный бизнес — один из важнейших в нашей стране, так как занимается формированием массовых представлений о происходящем, — отметил Дондурей. — Сериалы тоже несут эту функцию. Россия — чемпион мира по производству сериалов. В 2015 году снималось 815 проектов. Показали в эфире не более 600, так что есть запас на следующие два года.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Исторические драмы вместо «мыла»

Исторические драмы вместо «мыла»В новом сезоне российские телеканалы делают ставку на дорогостоящие костюмные проекты

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