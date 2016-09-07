Самолет AirAsia по ошибке сел в Австралии вместо Малайзии

Капитан Airbus A330 неправильно ввел в бортовой компьютер координаты взлета, что привело воздушный борт в другой город
Необычный инцидент произошел 10 марта 2015 года в Австралии. Airbus A330 малайзийской авиакомпании AirAsia по ошибке приземлился в австралийском Мельбурне вместо столицы Малайзии Куала-Лумпур. Об этом стало известно из отчета Австралийского бюро транспортной безопасности (ATSB), который был опубликован 7 сентября.
В документе говорится, что лайнер с пассажирами на борту уже вылетел из аэропорта Сиднея, когда экипаж судна заметил ошибку в работе навигационной системы. Все попытки ее перезагрузить оказались тщетны, и самолет всё дальше отклонялся от верного курса.
Было принято решение вернуться в пункт отправки, но погодные условия в аэропорту Сиднея ухудшились, а из-за сбоя пилоты могли полагаться только на визуальную информацию.
В итоге радар привел Airbus A330 в Мельбурн, где воздушное судно успешно совершило посадку.
Как показало расследование ATSB, капитан судна неправильно ввел в бортовой компьютер координаты взлета, а специалисты AirAsia не обновили систему управления полетом, которая способна автоматически предотвращать такие ситуации.
В дополнение к этому самолету пришлось взлетать с запасной полосы, из-за чего его траектория взлета также оказалась неправильной. Экипаж обратил внимание на допущенные ошибки слишком поздно, уже в воздухе.
ATSB отмечает, что всё вкупе привело к данному инциденту. По результатам расследования был выпущен бюллетень, который должен помочь избегать подобных происшествий в дальнейшем.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.