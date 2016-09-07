Самолет AirAsia по ошибке сел в Австралии вместо Малайзии

Необычный инцидент произошел 10 марта 2015 года в Австралии. Airbus A330 малайзийской авиакомпании AirAsia по ошибке приземлился в австралийском Мельбурне вместо столицы Малайзии Куала-Лумпур. Об этом стало известно из отчета Австралийского бюро транспортной безопасности (ATSB), который был опубликован 7 сентября.

В документе говорится, что лайнер с пассажирами на борту уже вылетел из аэропорта Сиднея, когда экипаж судна заметил ошибку в работе навигационной системы. Все попытки ее перезагрузить оказались тщетны, и самолет всё дальше отклонялся от верного курса.



Было принято решение вернуться в пункт отправки, но погодные условия в аэропорту Сиднея ухудшились, а из-за сбоя пилоты могли полагаться только на визуальную информацию.

В итоге радар привел Airbus A330 в Мельбурн, где воздушное судно успешно совершило посадку.



Как показало расследование ATSB, капитан судна неправильно ввел в бортовой компьютер координаты взлета, а специалисты AirAsia не обновили систему управления полетом, которая способна автоматически предотвращать такие ситуации.



В дополнение к этому самолету пришлось взлетать с запасной полосы, из-за чего его траектория взлета также оказалась неправильной. Экипаж обратил внимание на допущенные ошибки слишком поздно, уже в воздухе.

ATSB отмечает, что всё вкупе привело к данному инциденту. По результатам расследования был выпущен бюллетень, который должен помочь избегать подобных происшествий в дальнейшем.

