Рубль играет против «Сургутнефтегаза»

Рост цен на нефть и, соответственно, укрепление российской валюты вывели бумаги российских «голубых фишек» в «зеленую зону». Из общего тренда выбились только акции «Сургутнефтегаза». Вчера они демонстрировали ровно противоположную динамику, снизившись на 1,5%. Причем падение началось еще в марте 2016 года. С тех пор капитализация компании упала более чем на 20% и сегодня составляет порядка $21 млрд. Эксперты связывают это с тем, что в активах «Сургутнефтегаза» $10,2 млрд кэша, а также $26,2 млрд долгосрочных финансовых вложений. Причин для роста акций компании в ближайшей перспективе аналитики не видят.

В среду на фоне растущей нефти бумаги российских нефтегазовых компаний демонстрировали общий рост. Динамика составляла от 0,5 до 1,5% по разным акциям. Аутсайдером был только «Сургутнефтегаз», который падал на 1,5%. При этом падение происходило не только вчера — компания теряет капитализацию с начала года.

По словам аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» с начала текущего года подешевели на 9,3%, тогда как индекс ММВБ10, куда они входят, вырос за то же время на 16,6%. Особенно увеличилась динамика падения весной. Так, с марта капитализация компании снизилась на 20% и сегодня составляет порядка $21 млрд.

По мнению Дмитрия Лукашова, основной причиной такой негативной динамики стала структура активов компании и их переоценка. Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2016 года, в активах «Сургутнефтегаза» имеется $10,2 млрд кэша, или денежных средств, а также $26,2 млрд долгосрочных финансовых вложений.

— Это 60% от суммы всех активов компании. Основная часть из них размещена в валюте, поэтому финансовые показатели компании сильно пострадали из-за укрепления курса рубля. Впервые за много лет «Сургутнефтегаз» получил убыток по итогам полугодия, — отметил он. — На мой взгляд, основная причина, по которой акции компании отстают в росте от российского рынка в целом, заключается в том, что инвесторы не понимают, куда могут быть направлены денежные средства, находящиеся на балансе. Конечно, если бы они выплачивались в виде дивидендов, то котировки «улетели бы в небеса». Однако, вероятно, есть варианты расходования средств, которые могут и не привести к росту дивидендов или финансовых и операционных показателей. Так как речь идет о порядка 60% активов, то риски достаточно высоки, что и тормозит рост акций.

По его словам, из-за особенностей баланса не исключено, что акции «Сургутнефтегаза» могут подорожать при ослаблении курса рубля. Однако пока предпосылок к этому нет. Нефть дорожает на словесных интервенциях по поводу договоренностей между Россией и Саудовской Аравией о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти. Вчера главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБа) Андрей Клепач заявил, что это может стать причиной для роста цены нефти в 2017 году — в будущем году она может составить $51–55 за баррель «или даже выше». На фоне чего укрепляется и рубль.



— Для будущих финансовых результатов компании решающую роль продолжает играть валютный курс. При этом планируемое повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль также может отрицательно сказаться на будущей динамике дивидендных выплат. Таким образом, пока фундаментальных поводов для активации роста этих бумаг не видно. Что же касается технических моментов, то просматривается высокая вероятность отката обыкновенных бумаг в район 29,5–30 рублей и привилегированных в район 28–28,7 рубля соответственно, — отметила аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.



А вот руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский полагает, что укрепление рубля на общий понижающий тренд влияет незначительно.

— Бумаги «Сургутнефтегаза» чувствуют себя хуже рынка и, в частности, хуже бумаг своего сектора. С начала года растут и «Лукойл», и «Газпром нефть». Основная проблема — результаты хозяйственной деятельности. По итогам первого полугодия 2016 года чистый убыток компании по МСФО составил 103,780 млрд рублей против чистой прибыли в размере 134,905 млрд рублей. Показатель EBITDA снизился на 8,6% — до 166 млрд рублей. Определенное давление на бумаги идет и из-за продажи ADR иностранными инвесторами.

На наш взгляд, нет оснований полагать, что в обозримом будущем ситуация поменяется и акции начнут расти, — отметил он.



Но старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова дает шанс «Сургутнефтегазу», но не российской экономике. По ее мнению, сегодня существуют риски ослабления российской валюты после выборов в Госдуму 18 сентября. Это, по ее словам, дает определенную надежду, что акции эмитента привлекут покупателей.

— Если исходить из варианта, что IV квартал 2016 года будет сложным для российской экономики, а рубль «отдаст» доллару примерно половину от своего укрепления, акции «Сургутнефтегаза» могут подорожать к концу года на 3–5%. Однако пока технический график смотрится достаточно консервативно, выраженных сигналов на покупку на текущий момент нет, но они могут появиться к четвертой декаде сентября, — заключила она.

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