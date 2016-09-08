Иван Есин: «Мы пытаемся актуализировать историю России»

9 сентября в Севастополе открывается выставка «Моя история. Рюриковичи», знакомая москвичам по постоянной экспозиции в «Историческом парке» на ВДНХ. В 17 залах бывшего кинотеатра «Украина» разместятся более 100 интерактивных экспонатов, тысяча исторических сюжетов, несколько авторских инсталляций. «Известия» встретились с руководителем «Исторического парка» Иваном Есиным и расспросили его о значимости этого проекта.

— Одним из самых посещаемых на обновленной территории ВДНХ можно смело назвать павильон №57, где располагается сейчас исторический парк «Россия — моя история». Чем вы привлекли посетителей?

— Если вы назовете мне хотя бы один музей, который панорамно рассказывает об истории России с древнейших времен до сегодняшнего периода, я туда непременно схожу. Но таких нет. Есть прекрасный Государственный исторический музей, но он посвящен небольшому отрезку нашей истории. Есть Государственный центральный музей современной истории России — он про ХХ век и новейшие события. Мы решили занять нишу, которая на данный момент оказалась свободной.

— С чего начинался ваш проект?

— «Россия — моя история» существует с 2013 года. Начало было положено выставкой «Романовы», открывшейся в Центральном Манеже. В Москве ее посетили 300 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — 160 тыс. В 2014 году мы презентовали «Рюриковичей». Интерес тоже был весьма велик — в день у нас было до 20 тыс. человек.

Изначально мы собирались ограничиться временными экспозициями. Но затем стало ясно, что у людей есть постоянная потребность в таких мультимедийных проектах, где можно всё потрогать, отсутствуют музейные ограничения и история представлена не через экспонаты, а через события и процессы.

— Как в итоге вы получили постоянную прописку на ВДНХ?

— Это было решение мэра столицы Сергея Собянина — разместить наши экспозиции на обновленной территории выставки. В рамках концепции возрождения ВДНХ хотят сделать национальной выставочной площадкой с кластерами науки, истории, технологии, космоса, развлечений. Логично, что мы здесь расположились. В самом посещаемом парке Москвы и всей нашей страны достойное место должно быть отведено истории и ее урокам.

— Историю столько раз переписывали, что непонятно, каким авторам и учебникам верить. Чем вы пользовались, когда составляли исторические справки?

— В первую очередь мы доверяем нашим экспертам, которые с нами работали. Это ученые Института российской истории РАН, МГУ, РГГУ. Как только историки из экспертного совета решили, каким образом мы будем подавать те или иные события и личностей, к работе приступили дизайнеры, которые с помощью компьютерной графики «окартинили» историю. Именно благодаря этому выставка получилась довольно яркой.

— Бывают ли посетители, которые говорят: «Неправильно вы преподносите историю»?

— Как правило, претензии есть либо у историков-любителей, либо у специалистов с авторским взглядом на события в России. Для нас важно в первую очередь мнение крупнейших академических институтов, с которыми мы работаем. Они дали однозначную оценку экспозиции: в деле популяризации истории — это ноу-хау. Реакция людей нам тоже помогает говорить, что это востребовано и интересно.

— В музеях экспозиции строятся на артефактах, а у вас таковые есть?

— У нас артефактов нет, и это наша принципиальная позиция. Дело в том, что музейное хранение — это специальные условия, которые тут же удорожают весь проект. Артефакты нельзя трогать, а на нашей экспозиции возможно всё. Поэтому сначала мы перешли на мультимедийный формат с современными носителями. А в следующем году мы будем делать копии артефактов. Например, ладью с товарами на пути «Из варяг в греки». А еще предложим посетителям примерить доспехи или одежду, сделанные по технологиям того исторического периода, о котором рассказывает конкретный раздел выставки. Такой интерактив поможет посетителям лучше понять, как жили наши предки.

— Как вы подбирали музыкальное сопровождение?

— Это информационно насыщенная экспозиция, погружение в историю с помощью современных технологий. Мы продумывали всё до мельчайших деталей. Музыка не должна мешать восприятию истории. Пробовали разных композиторов — и современных, и классиков, и народную музыку. Но путем долгих экспериментов всё-таки остановились на произведениях Георгия Свиридова.

— На выставке есть мультимедийный раздел, описывающий жизнь и деяния преподобного Сергия Радонежского. Церковь дала вам благословение на это?

— Мы обращались в Патриарший совет по культуре, чтобы изложение жития святого шло от них. Что касается мультимедийности, мы посоветовались, в каком объеме можно ее использовать. Нам была дана рекомендация использовать ее аккуратно. Это понятно, потому что, когда мы говорим об изображении святого, есть определенные каноны и лучше их не трогать, не нарушать, потому что они освящены тысячелетним опытом.

— Ваш проект будет полезен школьникам, изучающим историю России?

— Даже школьники в 11-м классе приходят сюда освежать свои знания перед ЕГЭ. Некоторые московские учителя проводят в «Историческом парке» занятия по истории. Детям нравится, потому что здесь информация подается с применением современных технологий, и это, конечно, притягивает. В экспозиции есть несколько кинотеатров. В пятиминутном фильме, который сделан с использованием 3D- и компьютерной графики, мы рассказали о роли торговых путей в развитии древнерусского государства, а также про другие значимые для страны события.

— 9 сентября в Севастополе состоится презентация выставки «Моя история. Рюриковичи». Почему в Крыму?

— В Херсонесе, который находится на территории современного Севастополя, состоялось крещение Великого князя Владимира. Это место является духовной купелью всей Руси. Наш проект тоже рассказывает об этом. Хочется, чтобы жители Севастополя и Крыма могли познакомиться со своей древней историей в интересном мультимедийном формате. Выставка пройдет в здании бывшего кинотеатра «Украина». Так как помещение небольшое, экспозиция будет представлена в усеченном варианте.

— Кто из высоких гостей приглашен на открытие?

— Мы ждем министра культуры Владимира Мединского и главу Севастополя Дмитрия Овсянникова. Очень надеемся, что председатель Патриаршего совета по культуре епископ Тихон приедет. Почетные гости — это очень важно, но еще важнее, чтобы потом на выставку пришли простые зрители. Вход на нее будет бесплатным. Нам важно рассказать людям об истории. Мы пытаемся актуализировать старые события, проводя параллели с текущей ситуацией и напоминая о тревожных уроках прошлого.