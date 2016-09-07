В Кремле заявили о готовности Владимира Путина встретиться с Порошенко

Российский президент Владимир Путин готов при необходимости пойти на контакт с президентом Украины Порошенко, хотя в графике лидера России не стояла подобная встреча. О возможности встречи с Порошенко Владимир Путин заявил в Китае на саммите G20, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, встреча президента России с президентом Украины может состояться в интересах обеспечения выполнения Минских соглашений.



«По двусторонним контактам мне неизвестно о том, чтобы такие контакты планировались. Собственно, в Китае президент сказал, что в интересах обеспечения реализации Минских договоренностей, если это будет необходимо для реализации, он готов и на такой контакт», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-секретаря Владимира Путина.



Для встречи Путина и Порошенко должны «созреть необходимые условия» и должна быть выполнена «домашняя работа», добавил Дмитрий Песков.



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