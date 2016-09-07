В США за $195 млн продается особняк из фильма «Крестный отец»

Поместье, расположенное в Беверли-Хиллз, считается одним из самых дорогих объектов недвижимости на территории США
Фото: priceypads.com
В США на продажу выставлен особняк, в котором снимались сцены из фильма «Крестный отец». Поместье расположено в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса — в Беверли-Хиллз.
Культовый дом оценили в $195 млн, сообщает РЕН ТВ. Особняк был построен в 1925 году. На сегодняшний день поместье считается одним из самых дорогих объектов недвижимости на территории США.
На общей площади в 2 га расположены шесть построек, в том числе ночной клуб и домашний кинотеатр. В доме есть 28 спален и 38 санузлов.
Помимо съемок фильма «Крестный отец», поместье известно своими бывшими владельцами. В этом доме в 1953 году провели медовый месяц 35-й президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин.
В последние годы особняк сдавался в аренду за $600 тыс. в месяц. Он принадлежит инвестору Леонарду Россу.
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