Кличко проведет бой-реванш с Фьюри 29 октября в Манчестере

В команде украинского спортсмена уверены, что он сможет вернуть себе звание чемпиона мира
Бой-реванш украинца Владимира Кличко с британцем Тайсоном Фьюри состоится 29 октября в Манчестере. Изначально поединок был запланирован на 9 июля, однако его отложили из-за травмы британского боксера.
По словам менеджера бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Кличко Бернда Бенте, спортсмен подойдет к бою в превосходной форме и вернет себе звание чемпиона мира.
«Команда Кличко очень рада, что после всех переносов со стороны Фьюри мы наконец-то имеем новую дату боя. Это отлично, что бой пройдет на «Манчестер-Арене», как и планировалось. Это одна из лучших арен в мире, которая уже видела много великих боев», — цитирует менеджера sports.ru.
В ноябре прошлого года Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO. Из-за отказа проводить обязательную защиту британец был лишен титула IBF, пишет «Спорт-Экспресс».
Читайте далее:
Украина планирует бойкотировать ЧМ-2018 в России
Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.