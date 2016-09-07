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Кличко проведет бой-реванш с Фьюри 29 октября в Манчестере

В команде украинского спортсмена уверены, что он сможет вернуть себе звание чемпиона мира

Бой-реванш украинца Владимира Кличко с британцем Тайсоном Фьюри состоится 29 октября в Манчестере. Изначально поединок был запланирован на 9 июля, однако его отложили из-за травмы британского боксера.

По словам менеджера бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Кличко Бернда Бенте, спортсмен подойдет к бою в превосходной форме и вернет себе звание чемпиона мира.

«Команда Кличко очень рада, что после всех переносов со стороны Фьюри мы наконец-то имеем новую дату боя. Это отлично, что бой пройдет на «Манчестер-Арене», как и планировалось. Это одна из лучших арен в мире, которая уже видела много великих боев», — цитирует менеджера sports.ru.

В ноябре прошлого года Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO. Из-за отказа проводить обязательную защиту британец был лишен титула IBF, пишет «Спорт-Экспресс».

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Кличко проведет бой-реванш с Фьюри 29 октября в Манчестере

В команде украинского спортсмена уверены, что он сможет вернуть себе звание чемпиона мира

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Сергей Лисин

спортсмен

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