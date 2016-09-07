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Следственный комитет начал проверку посвящения студентов КемГУ

Следователи установят должностных лиц, ответственных за проведение конкурсов «нагишом» для первокурсников, а также выяснят все обстоятельства произошедшего

Следственный комитет начал проверку по факту скандала вокруг первокурсников исторического факультета Кемеровского госуниверситета, которые, по сообщениям СМИ, раздевались догола на посвящении в студенты.

«Следственными органами СК РФ по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлена фотография, на которой запечатлены молодые люди без одежды. Фотография сопровождается информацией, что первокурсники одного из вузов таким образом были посвящены в студенты. По данному факту... проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по региону.

Также сообщается, что следователи установят ответственных за проведение посвящения в студенты должностных лиц, а также выяснят все обстоятельства произошедшего в ходе этой проверки, а по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее декан факультета истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета и двое его заместителей были уволены после того, как в Сети появились фотографии раздевшихся догола на церемонии посвящения студентов.

По сообщениям местных СМИ, посвящение в студенты в кемеровском вузе по традиции проходит в начале учебного года. Ритуал заключается в выполнении первокурсниками различных творческих заданий. На этот раз студенты снимали с себя одежду якобы в ходе некоего конкурса — за каждую снятую вещь команде присуждались баллы.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Следственный комитет начал проверку посвящения студентов КемГУ

Следователи установят должностных лиц, ответственных за проведение конкурсов «нагишом» для первокурсников, а также выяснят все обстоятельства произошедшего

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