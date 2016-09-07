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В Египте 5 человек погибли в ЧП на железной дороге

3 вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, железнодорожное сообщение с Верхним Египтом приостановлено

Крупное происшествие произошло в Египте на железной дороге. По данным местных СМИ, три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, когда состав подъезжал к Каиру. На месте ЧП погибли пять человек и 27 пострадали. 

Учитывая, что пострадавшие получили серьезные травмы, количество жертв может вырасти, передают телеканалы Египта. На месте схода вагонов поезда работают спасатели и медики, железнодорожное сообщение с Верхним Египтом временно приостановлено, сообщило издание «Аль-Баляд».

Причиной чрезвычайного происшествия на железной дороге названа ошибка стрелочника. Ранее «Известия» писали, что в Египте при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли 22 человека.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В Египте 5 человек погибли в ЧП на железной дороге

3 вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, железнодорожное сообщение с Верхним Египтом приостановлено

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