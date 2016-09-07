Россияне стали чаще обращаться в ЦБ

Граждане России стали чаще обращаться в Центробанк во II квартале 2016 года. За этот период в ЦБ поступили 28 тыс. жалоб, что на 38% больше, чем в I квартале (20,2 тыс.).

Большую часть жалоб на некредитные финансовые организации составляют заявления на субъекты страхового рынка — 80% от общего объема. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ со ссылкой на отчет Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров.

Половину из оставшихся 20% составляют жалобы на микрофинансовые организации. По 3% жалоб оказалось на управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, специализированные депозитарии и на эмитентов ценных бумаг. 1% от общего числа заявлений в ЦБ касались кредитных потребительских кооперативов.

В основном, жалуясь на страховщиков, россияне говорят о проблемах, связанных с ОСАГО (87%), где в три раза по сравнению с I кварталом выросло число жалоб на отказ в заключении договора ОСАГО. 55% претензий граждане высказывают в отношении применения коэффициента бонус-малус. Почти четверть (24%) жалоб ЦБ получил по поводу отсутствия бланков в офисах страховых компаний и навязывания ими дополнительных услуг. Число жалоб на навязывание услуг при заключении договора ОСАГО увеличилось во II квартале в 2,4 раза по сравнению с I кварталом.

В Центробанке отметили, что, помимо прочего, в два раза увеличилось количество звонков в контактный центр Банка России с претензиями об уклонении страховых организаций от заключения договора ОСАГО.