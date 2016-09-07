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Киев хочет запретить российским «Русланам» летать за границу

Это произойдет в том случае, если Россия не станет обслуживать самолеты Ан-124-100, эксплуатируемые в РФ, на Украине

В концерне «Антонов» уточнили, что собираются добиваться запрета полетов за границу Ан-124-100 «Руслан», эксплуатируемых РФ, а не самолетов семейства «Ан» в целом.

Ранее информировалось, что украинский «Антонов» может запретить РФ пользоваться самолетами «Ан» для международных полетов, если вдруг Москва откажется от сервисного обслуживания лайнеров на Украине.

«Заявление о том, что «Антонов» будет добиваться запрета на международные полеты самолетов «Ан», которые эксплуатируются в России, не соответствует действительности <...> На самом деле речь шла о самолетах Ан-124-100 «Руслан», — цитирует сообщение предприятия агентство «РИА Новости».

В сообщении отмечается, что запрет связан с тем, что некоторое время назад в российских СМИ появилась информация о намерении авиационных властей РФ отказаться от услуг украинского концерна по сервисному обслуживанию «Русланов», и передать эту функцию российским предприятиям, в частности ОАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина».

ГП «Антонов» — украинское государственное предприятие, основной сферой деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолётов серии «Ан». Основано как опытно-конструкторское бюро на Новосибирском авиазаводе под руководством Олега Антонова, в 1951 году его перевели в Киев.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Киев хочет запретить российским «Русланам» летать за границу

Это произойдет в том случае, если Россия не станет обслуживать самолеты Ан-124-100, эксплуатируемые в РФ, на Украине

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