В Крым привезли «Рюриковичей»

Первая выездная экспозиция «Исторического парка» на ВДНХ откроется в Севастополе
Фото: пресс-служба Фонда гуманитарных проектов
100 интерактивных экспонатов, повествующих о правлении Рюриковичей, тысяча исторических сюжетов, несколько авторских инсталляций, в том числе голографическая проекция «Аркаим», уникальный купольный кинотеатр, а также трехмерные реконструкции битв — результат целого года беспрерывной подготовительной работы. Всё это увидят посетители экспозиции «Исторического парка» в Севастополе. Место выбрано неслучайно. В Херсонесе, который находится на территории современного Севастополя, состоялось крещение Великого князя Владимира.
— Это - духовная купель всей Руси, — рассказал «Известиям» руководитель «Исторического парка» на ВДНХ Иван Есин. — Наш проект тоже рассказывает об этом. Хочется, чтобы жители Крыма могли познакомиться со своей древней историей в интересном мультимедийном формате.
Ожидается, что открытие выставки в здании бывшего кинотеатра «Украина» посетят министр культуры России, губернатор города Севастополя и председатель Патриаршего совета по культуре.
— Кинотеатр был специально переоборудован под «Рюриковичей», — уточнил Иван Есин. — Но, так как помещение небольшое, экспозиция будет в уменьшенном варианте.
Выставка будет открыта до 13 ноября. Вход свободный.
Интервью с Иваном Есиным читайте в ближайших номерах «Известий».
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