Восстановительные работы в Приморье завершатся к сентябрю 2017 года

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду выслушал доклад руководителя МЧС Владимира Пучкова о развитии ЧС в Приморье и поручил как можно быстрее провести восстановительные работы в регионе.

Выслушал доклад

«Мы встречались с Вами во Владивостоке. Тогда и даны были поручения. Что сделано, и какова там ситуация сейчас», — приводит «РИА Новости» слова Владимира Путина, обращенные к руководителю МЧС.

Владимир Пучков доложил, что сейчас в Приморье работают группировка сил свыше 19 тыс. человек и 1150 единиц техники.



«В соответствии с Вашим указанием мы создали резерв 1,8 тыс. человек», — ответил он на вопрос президента и далее подробно рассказал о ситуации.

В докладе главы МЧС прозвучало, что в настоящий момент подтоплено более 40 населенных пунктов, 4,5 тыс. домов с населением 14 тыс. человек, неустойчиво работает связь во многих населенных пунктах. Стихия затронула 10,5 тыс. га сельхозугодий, повредила 70 мостов и более 200 км дорог. В ряде рек продолжается повышение уровня воды, соответственно, увеличиваются площади подтопления. В Приморском крае работает оценочная миссия.

Восстановить как можно скорее

Министр сообщил также, что после спада воды комиссия проведет дополнительную оценку, после чего сообщит, что именно потребуется восстанавливать. «Все дороги и коммуникации в настоящее время мы восстанавливаем по временной схеме. Так же как и линии связи. Планируем подготовить проекты и завершить восстановительные работы, товарищ президент, к сентябрю 2017 года», — сообщил Пучков.

Владимир Путин попросил сделать это как можно быстрее. «Вы понимаете, насколько это важно, не затягивайте. Как только будет возможность, сразу сделайте это, как можно быстрее», — заявил Путин.

Ранее «Известия» писали, что правительство РФ выделило более 718 млн рублей Приморью на ликвидацию последствий стихии.

В результате тайфуна «Лайонрок» в Приморском крае выпала трехмесячная норма осадков. В зоне подтопления находятся 13 муниципальных районов. В Приморье введен режим ЧС федерального уровня.