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СМИ: полиция начала проверку после танца у Вечного огня в Москве

«Танцовщице» может грозить обвинение по статьям «Вандализм» и «Хулиганство»

Московские полицейские начали доследственную проверку по факту исполнения минувшей ночью танца у Вечного огня в центре столицы. Как утверждает Life, задержанной девушке может грозить обвинение по статьям «Вандализм» и «Хулиганство». Ее доставили в УВД Китай-город, взяли с нее объяснительную и отпустили. 

Алена Александрова стала известной после онлайн-знакомства с футболистом Криштиану Роналду. Сама она заявляет, что вменяемого ей правонарушения она не совершала.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

СМИ: полиция начала проверку после танца у Вечного огня в Москве

«Танцовщице» может грозить обвинение по статьям «Вандализм» и «Хулиганство»

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