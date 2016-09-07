СМИ: полиция начала проверку после танца у Вечного огня в Москве

Московские полицейские начали доследственную проверку по факту исполнения минувшей ночью танца у Вечного огня в центре столицы. Как утверждает Life, задержанной девушке может грозить обвинение по статьям «Вандализм» и «Хулиганство». Ее доставили в УВД Китай-город, взяли с нее объяснительную и отпустили.



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