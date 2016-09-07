Объем выдачи ипотечных кредитов возрос в России

За первые полгода 2016 года банки выдали россиянам 775,3 млрд рублей под ипотеку
Российские банки в период с января по июль 2016 года выдали заемщикам 454,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 775,3 млрд рублей. Этот показатель стал выше на 39,1%, чем соответствующий показатель 2015 года, и составил пятую часть в портфеле потребительских кредитов банков.
Около трети предоставленных ИЖК пришлось на кредиты под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, сообщает пресс-служба Банка России. По данным ЦБ, этот вид ипотечного кредитования характеризовался минимальным уровнем просроченной задолженности (0,3% при значении по ИЖК в целом 1,7%).
В сообщении также отмечается, что размер процентной ставки по предоставленным ИЖК в рублях в июле 2016 года снизился и вернулся к уровню марта текущего года, составив 12,82%. Это произошло во многом благодаря росту объемов ИЖК, предоставленных банками — участниками программы государственной поддержки жилищного кредитования.
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